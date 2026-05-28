В Великом Новгороде открылся фестиваль молодого кино «Новое движение»

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 мая. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия третьего фестиваля молодого кино «Новое движение» прошла в концертном зале Новгородской областной филармонии имени А. С. Аренского, передает корреспондент ТАСС. В рамках церемонии традиционно был вручен приз лучшему молодому продюсеру России, его обладателем стала продюсер Катерина Михайлова, известная зрителю по проектам «Страна Саша», «Жар-птица», «Лгунья» и другим.
«Мы вновь встречаем у себя молодых, талантливых актеров и режиссеров со всей страны. Это очень здорово, потому что молодость — это энергия, азарт, это — честный, незатуманенный взгляд на жизнь. Молодость — это новое движение. За последние три года фестиваль стал важной частью жизни новгородцев и значимым событием в российском кинематографе. Я искренне благодарю создателей за то, что вы придумали “Новое движение”, поддерживаете молодые таланты, помогаете им реализовать свои мечты, продвигать свое кино. Мы будем всячески вам в этом помогать. С праздником, дорогие друзья!» — сказал на церемонии губернатор Новгородской области Александр Дронов.
Генеральный продюсер фестиваля, режиссер Артем Михалков подчеркнул, что смотр, не теряя статуса важного индустриального события, становится праздником для всей семьи. «Очень важно то, что мы растем: на фестиваль приезжает больше гостей, к нам присоединяются замечательные новые члены жюри и участники. И все это происходит в Великом Новгороде, который действительно нас объединяет», — сказал он со сцены.
В свою очередь, генеральный продюсер «Нового движения» Максим Королев отметил, что фестиваль избежал «синдрома второго фильма». «Мы окрепли, повзрослели и преодолели “рубеж второй части”, в нашем случае — фестиваля. На первые смотры мы получали порядка 200 заявок на аккредитацию, на этот фестиваль мы получили свыше 1 тыс. заявок. Если на прошлые фестивали мы просили присылать нам картины, то на этот фестиваль нам предлагали картины», — пояснил продюсер.
По красной дорожке в этот вечер прошли известные кинематографисты, среди которых Анна Михалкова, Елена Николаева, Илона Гайшун, Светлана Бондарчук, Анастасия Красовская, Максим Добромыслов, Иван Соснин, Арам Вардеванян и другие. После церемонии состоялся показ фильма-открытия — в этом году им стала картина «Температура вселенной» режиссера Виктора Шамирова. Ведущими церемонии открытия стали актеры театра и кино Тина Стойилкович и Федор Федотов.
Смотр пройдет с 28 мая по 1 июня. Конкурсная программа фестиваля объединит девять фильмов молодых российских режиссеров. Оценивать конкурсные работы будет жюри под председательством продюсера Максима Добромыслова. В состав экспертной комиссии также вошли оператор Всеволод Каптур, режиссер и сценарист Иван Соснин, актер Риналь Мухаметов и актриса Анастасия Красовская.
В рамках конкурсной программы будут вручены главный приз, награды за лучшую режиссуру, лучшие мужскую и женскую роли, а также за лучшее визуальное решение. Обладатель главного приза также получит премию губернатора Новгородской области в размере 1 млн рублей.
Генеральными продюсерами смотра являются актер, режиссер и продюсер Артем Михалков, а также продюсер Максим Королев. Программным директором фестиваля с 2026 года стал Трифон Бебутов — журналист, медиаменеджер, автор документальных фильмов, основатель и генеральный продюсер медиа Dreamcast, редакционный директор «Афиши Daily».
Впервые фестиваль «Новое движение» прошел в Великом Новгороде в 2024 году и за это время уже успел заявить о себе как о важной площадке для молодых кинематографистов, объединяющей новые имена, идеи и профессиональное сообщество. Смотр состоится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Новгородской области.
