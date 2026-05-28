В Волгограде поставили на паузу работу аэропорта

В Волгограде после объявления беспилотной опасности ввели план «Ковёр».
На паузу работу аэропорта сотрудники Росавиации поставили сегодня в 22:50.
— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов, — традиционно пояснили в ведомстве.
К этому часу в авиагавани отменили рейс в Турцию, прибытие которого планировалось в 23:50. Остальные самолеты готовы приземлиться в Волгограде по расписанию.
О введенном в регионе режиме беспилотной опасности объявили жителей предупредили сегодня в 22:04. Из-за возможного налета БПЛА горожан попросили не подходить к окнам и сохранять бдительность на улицах.
Фото Павла Мирошкина.
