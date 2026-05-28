Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде поставили на паузу работу аэропорта

В Волгограде после объявления беспилотной опасности ввели план «Ковёр». На.

В Волгограде после объявления беспилотной опасности ввели план «Ковёр».

На паузу работу аэропорта сотрудники Росавиации поставили сегодня в 22:50.

— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов, — традиционно пояснили в ведомстве.

К этому часу в авиагавани отменили рейс в Турцию, прибытие которого планировалось в 23:50. Остальные самолеты готовы приземлиться в Волгограде по расписанию.

О введенном в регионе режиме беспилотной опасности объявили жителей предупредили сегодня в 22:04. Из-за возможного налета БПЛА горожан попросили не подходить к окнам и сохранять бдительность на улицах.

Фото Павла Мирошкина.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше