Гутерриш: направление конфликта на Украине рискует выйти из-под контроля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что текущее развитие событий на Украине может стать неуправляемым. По его мнению, усиление боевых действий и постоянная эскалация создают риск потери контроля над ситуацией.
«Эскалация и интенсификация, которые мы наблюдаем, — рискует выйти из-под контроля», — такое заявление Гутерриш сделал в ходе заседания Совбеза ООН по Украине.
Генсек ООН призвал стороны конфликта к прекращению огня и активизации дипломатических усилий. Он констатировал, что сегодня главная задача — создать условия для справедливого и прочного мира.
Генсек уточнил, что такое урегулирование должно строго соответствовать Уставу ООН, нормам международного права и уже принятым резолюциям организации. Только комплексный подход, по его словам, способен остановить дальнейшее ухудшение обстановки.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков пояснил позицию Москвы. Он заявил, что Россия не закрывает дверь для дипломатического решения конфликта вокруг Украины. Однако, по словам дипломата, это возможно лишь при условии, что другая сторона осознает безальтернативность «рамок Анкориджа».