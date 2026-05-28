В Московском регионе ввели оранжевый уровень погодной опасности

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что в целом предстоящей ночью на фоне небольшого дождя местами температура воздуха в столице должна составить от 4 до 6 градусов выше нуля, по области — от плюс 2 до плюс 7 градусов. Днем 29 мая — тоже небольшой дождь, а температура воздуха составит 10−12 градусов выше нуля в мегаполисе и от плюс 7 до плюс 12 градусов — в Подмосковье. Синоптики также поясняли, что прохладную и неустойчивую погоду на европейской части страны продолжает удерживать обширный высокий циклон. «Хорошим признаком станет его постепенное заполнение и начало смещения на север», — отмечали в Гидрометцентре РФ.