В Пензенской области представили первый в РФ тренажер по управлению БПЛА

Разработка включает не только симулятор полета, но и теоретический курс по подготовке и обслуживанию беспилотника.

ПЕНЗА, 28 мая. /ТАСС/. Первый в России отечественный тренажер по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) представили в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в «Максе».

В регионе прошел турнир по дрон-рейсингу. Открытые соревнования состоялись при поддержке правительства области и реготделения партии «Единая Россия».

«Также на полигоне состоялась презентация первого отечественного тренажера по управлению БПЛА, созданного на одном из наших предприятий. Он включает не только симулятор полета, но и теоретический курс по подготовке и обслуживанию беспилотника. Теория максимально соединяется с практикой, учитываются все реальные параметры, включая погодные условия и время суток. Будем делать все, чтобы пензенская разработка получила дальнейшее развитие», — написал Мельниченко.

Как отметил Мельниченко, в гонках дронов сильнейших определяли среди бойцов спецподразделений Росгвардии и представителей молодежных команд. «Но проигравших сегодня точно не было. Технологии меняют облик современной армии и силовых структур. Тот, кто быстрее и точнее, выигрывает на поле боя, спасает жизни товарищей и приближает победу», — добавил глава региона.

