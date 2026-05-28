Десятки погибших: Испанию накрыла смертельная жара

В Испании за последние полторы недели из-за аномальной жары погибли не менее 36 человек. Об этом сообщил телеканал La Sexta со ссылкой на медицинские службы.
Больше всего смертей зарегистрировали в Стране Басков — там, по данным врачей, скончались 15 человек. Еще 13 погибших зафиксированы в Астурии, пять — в Галисии и три — в Кантабрии.
Медики связывают ситуацию с резкой сменой погодных условий. По словам врача из Страны Басков, регион за короткое время перешел от прохладной и влажной погоды к экстремально высоким температурам.
В ряде городов столбики термометров поднялись до опасных значений. В Сантандере температура воздуха во вторник превысила +37 градусов. В Бильбао была зафиксирована жара до +35 градусов.
Из-за высокой температуры некоторые учебные заведения в Бильбао временно приостановили занятия. Власти и медицинские службы продолжают следить за ситуацией в наиболее пострадавших регионах страны.
На фоне жары врачи призывают жителей избегать длительного пребывания на солнце и внимательно следить за состоянием здоровья, особенно пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. В ряде регионов сохраняется повышенная готовность экстренных служб.
