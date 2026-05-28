В США готовят массовые протесты в день рождения Дональда Трампа

Противники президента США Дональда Трампа планируют масштабные протесты в его день рождения. Об этом сообщило движение No Kings («Нет королям»), объединяющее активистов, выступающих против политики Трампа, пишет РИА Новости.
Организаторы сообщили на своём сайте, что 14 июня намерены «подняться, петь во весь голос и продолжать организовываться». Участников призвали выступить в защиту прав граждан и строить будущее страны.
«Мы можем сделать историю Америки историей о людях, объединяющихся — невзирая на расу, происхождение, идентичность, убеждения и принадлежность, чтобы отстоять свои права и построить будущее, основанное на силе народа», — говорится в обращении движения.
No Kings возникло летом 2025 года после рейдов иммиграционных служб в Лос‑Анджелесе. С тех пор движение выросло в масштабную протестную кампанию: последняя волна акций прошла в марте и была направлена против внешней политики Трампа и действий иммиграционной полиции ICE.
