Вечерний@Калининград: «откровения» медиков, перспективы «Балтики» и афиша выходных

Хотя повод для визита был вполне себе жизнеутверждающий: презентация ангиографа в новом отделении, на создание которого ушло 250 млн (к слову, в ходе осмотра чудо-аппарата выяснилось, что заработает он дай бог через месяц). Из нового отделения губернатор «передислоцировался» в старое здание БСМП, фасад которого, как оказалось, не обновлялся со времен Чемпионата мира — 2018. Тогда же последний раз для больницы закупались и дыхательные аппараты, и аппараты мониторинга, которые сегодня нуждаются в срочной замене. А еще в БСМП из строя практически вышли 195 компьютеров, которые устарели уже не только морально, но и физически, а больничный сервер на 64 гигабайта «не тянет» работу с ИИ и тоже нуждается в замене.