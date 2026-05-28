Вечерний@Калининград: «откровения» медиков, перспективы «Балтики» и афиша выходных

О том, что система здравоохранения Калининградской области «хромает на обе ноги», жители региона знают давно и не понаслышке. Накануне убедиться в этом смог и губернатор Алексей Беспрозванных, который побывал в БСМП и пообщался с персоналом больницы.
Хотя повод для визита был вполне себе жизнеутверждающий: презентация ангиографа в новом отделении, на создание которого ушло 250 млн (к слову, в ходе осмотра чудо-аппарата выяснилось, что заработает он дай бог через месяц). Из нового отделения губернатор «передислоцировался» в старое здание БСМП, фасад которого, как оказалось, не обновлялся со времен Чемпионата мира — 2018. Тогда же последний раз для больницы закупались и дыхательные аппараты, и аппараты мониторинга, которые сегодня нуждаются в срочной замене. А еще в БСМП из строя практически вышли 195 компьютеров, которые устарели уже не только морально, но и физически, а больничный сервер на 64 гигабайта «не тянет» работу с ИИ и тоже нуждается в замене.
Впрочем, проблемы материального характера оказались далеко не единственной «ложкой дёгтя». Так, губернатор с удивлением узнал, что, хотя текучка кадров в БСМП составляет 30 процентов, в больнице не считают это проблемой. Как пояснил главврач, «когда укомплектованность близка к 100%, люди начинают меньше зарабатывать, потому что уходят под ставку», а если повышать максимально уровень ставки, то «бюджет не выдержит». А поэтому сотрудники больницы решают «зарплатный вопрос» за счет «совместительства», и увеличение числа сотрудников им попросту невыгодно. Услышанное шокировало главу региона, который заявил, что медики говорят «страшные вещи» и что «держать вакансии, чтобы повышать за счёт этого зарплату — это неправильный инструмент повышения мотивации». Губернатор категорично заявил, что «подход нужно менять», и потребовал подготовить соответствующие предложения.
Впрочем, рассчитывать на «очередь» из желающих устроиться на работу в калининградские больницы не приходится: выяснилось, что есть проблемы и с «дополнительными мотивационными инструментами» для медиков. Так, на жилищный сертификат можно заявиться только через три года работы. А чтобы получать компенсацию за аренду жилья, нужно… показать прописку, которую получить от арендодателя практически невозможно. Что удивительно, медработники в процессе общения с главой региона не особо говорили о своих проблемах, но поднимали тему брусчатки и льгот для многодетных. Возможно, такие встречи лучше проводить тет-а-тет, без министров и главврача. Однако озвученные скупые «откровения» медиков явно не дают надежду на скорое «выздоровление» калининградской системы здравоохранения.
Текст: Оксана Шевченко, фото «Нового Калининграда».