Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Клод Лемье

Канадский хоккеист Клод Лемье ушел из жизни в возрасте 60 лет. Об этом в четверг, 28 мая, сообщили в пресс-службе Ассоциации ветеранов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X. Причины смерти спортсмена не уточняются.
Лемье родился в 1965 году, карьеру в НХЛ начал в 1983 году. Он четырежды становился обладателем Кубка Стэнли: с «Монреалем» в 1986 году, с «Нью-Джерси» в 1995 и 2000 годах, с «Колорадо» в 1996 году. В 1995 году он получил приз «Конн Смайт трофи» как самый ценный игрок плей-офф.
За два дня до смерти Лемье вынес факел с огнем на домашнюю арену «Монреаль Канадиенс» на третий матч полуфинальной серии Кубка Стэнли. Всего в НХЛ он провел 1215 матчей и набрал 786 очков. В составе сборной Канады стал победителем Кубка Канады 1987 года.