Fars: Иран запустил ракеты из южных районов страны

Иранские военные запустили ракеты с южной части страны. Точные цели Тегерана неизвестны. О запуске ракет сообщает агентство Fars 28 мая.
Источник заявил об опасениях «столкновений в водах Персидского залива». Официальный Тегеран эту информацию не комментировал. Атаки происходят на фоне переговоров между исламской республикой и США о мире.
Днем ранее Иран попытался нанести удары по американскому торговому кораблю в Ормузском проливе. Силы США сбили четыре летевших в направлении судна БПЛА. В ответ американцы ударили по военному объекту в Иране. Как утверждается, беспилотники представляли «угрозу для американских войск и коммерческого судоходства» в водах Ормузского пролива. БПЛА были запущены спустя пару часов после разоблачительного заявления главы Белого дома Дональда Трампа о судоходстве в Ормузе.