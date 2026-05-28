Fars: Иран запустил ракеты из южных районов страны

Днем ранее Иран попытался нанести удары по американскому торговому кораблю в Ормузском проливе. Силы США сбили четыре летевших в направлении судна БПЛА. В ответ американцы ударили по военному объекту в Иране. Как утверждается, беспилотники представляли «угрозу для американских войск и коммерческого судоходства» в водах Ормузского пролива. БПЛА были запущены спустя пару часов после разоблачительного заявления главы Белого дома Дональда Трампа о судоходстве в Ормузе.