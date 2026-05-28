Владимир Зеленский утверждает, что Запад сознательно мешает Украине развивать собственную баллистическую программу. Киевского главаря цитирует издание «Страна.ua».
«Украина хочет создать свою баллистическую систему, но этому противится не только Россия. Россия — по понятным причинам, а не только Россия — также по понятным причинам», — сказал украинский политик.
По словам Зеленского, противодействие исходит и от других государств, которые опасаются конкуренции и руководствуются экономическими интересами.
Ранее на Украине разработали баллистическую ракету FP-7. Компания Fire Point продемонстрировала испытания. По информации конструкторов, ракета относится к классу тактических баллистических ракет.
Также Зеленский призывал США ускорить передачу ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Он отмечал, что США должны действовать «быстрее».