Гастроли Театра балета Бориса Эйфмана пройдут в Нижнем Новгороде

Театр балета Бориса Эйфмана представит спектакль «Красная Жизель» в Нижегородском ТЮЗе 29 и 30 мая. Визит в Нижний Новгород станет завершением весенних гастролей театра в России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В центре сюжета постановки судьба русской балерины Ольги Спесивцевой. Она попала в водоворот революции, эмигрировала из России и оказалась в лечебнице для умалишенных. Зритель увидит трагедию беззащитности героини перед гнетущими воспоминаниями и страхами.
