«Россети» стягивают допсилы для ликвидации последствий непогоды в Прикамье

Перебои с электроэнергией из-за шквалистого ветра начались 26 мая более чем в девяти округах Прикамья, в том числе в Чернушинском, Куединском, Чайковском, Ординском, Верещагинском, Очерском, Карагайском, Нытвенском и Ильинском. Также из-за сильных порывов ветра 26 мая в районе городского пляжа Чайковского на 17-летнюю девушку упало дерево, от полученных травм она умерла, еще одна жительница пострадала.