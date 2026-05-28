«Россети» стягивают допсилы для ликвидации последствий непогоды в Прикамье

ПЕРМЬ, 28 мая. /ТАСС/. «Россети Урал» стягивают дополнительные силы в районы Пермского края для ликвидации последствий непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Для ускорения ликвидации нарушений на энергообъектах в наиболее пострадавшие от непогоды территории Пермского края направлены дополнительные силы и средства из других подразделений компании “Россети Урал”, — говорится в сообщении.
На помощь персоналу Березниковских электрических сетей выдвигаются семь бригад из Пермских городских, Очерских, Северных и Чайковских электрических сетей. Сотрудники Кунгурских и Чайковских электрических сетей направляются в Чусовские электрические сети. Также на помощь чусовским энергетикам прибудут энергетики свердловского филиала компании.
На поврежденных электросетевых объектах работают более 60 бригад. Основными причинами технологических нарушений стали падение деревьев из-за пределов охранных зон на линии электропередачи и обрывы проводов. В компании отметили, что ситуацию усложняет затрудненный проезд к местам повреждений из-за поваленных на дороги деревьев.
В компании напомнили, что третья волна непогоды пришла на территорию региона во второй половине 28 мая и вызвала локальные технарушения на энергообъектах.
Перебои с электроэнергией из-за шквалистого ветра начались 26 мая более чем в девяти округах Прикамья, в том числе в Чернушинском, Куединском, Чайковском, Ординском, Верещагинском, Очерском, Карагайском, Нытвенском и Ильинском. Также из-за сильных порывов ветра 26 мая в районе городского пляжа Чайковского на 17-летнюю девушку упало дерево, от полученных травм она умерла, еще одна жительница пострадала.