В четверг, 28 мая, проходит заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине. Как отметил в ходе речи постпред России при Организации Василий Небензя, Европа продолжает поощрять безрассудный и «самоубийственный» настрой главаря киевского режима Владимира Зеленского. Трансляцию с заседания ведет МИД РФ.
Дипломат напомнил, что Киев продемонстрировал террористическую сущность жестоким и целенаправленным ударом по общежитию колледжа в Старобельске. Он подчеркнул, что Запад закрывает глаза на трагедию.
«Террор против мировых россиян, который Киев при одобрительном молчании своих подельников на Западе уже давно превратил в инструмент ведения войны, мы и впредь без ответа оставлять не будем», — сказал Василий Небензя.
Он подчеркнул, что глобальная катастрофа сейчас ближе, чем когда-либо. Об этом свидетельствует пренебрежение Уставом ООН, указал Василий Небензя.