Сборная Норвегии впервые вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

ЖЕНЕВА, 28 мая. /ТАСС/. Сборная Норвегии со счетом 2:0 обыграла команду Латвии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею. Соревнование проходит в Швейцарии.
Заброшенными шайбами отметились Тинус Коблар (28-я минута) и Ноа Стеен (60). Вратарь сборной Норвегии Хенрик Хаукеланн в третьем матче на турнире не пропустил ни одной шайбы и является лидером по этому показателю.
Норвежские хоккеисты впервые вышли в полуфинал чемпионата мира. Лучшим результатом команды на турнире является четвертое место, занятое в 1951 году. Тогда соревнования проходили по круговой системе без плей-офф.
