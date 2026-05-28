Сборная Норвегии впервые вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

В четвертьфинале норвежцы победили команду Латвии.

ЖЕНЕВА, 28 мая. /ТАСС/. Сборная Норвегии со счетом 2:0 обыграла команду Латвии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею. Соревнование проходит в Швейцарии.

Заброшенными шайбами отметились Тинус Коблар (28-я минута) и Ноа Стеен (60). Вратарь сборной Норвегии Хенрик Хаукеланн в третьем матче на турнире не пропустил ни одной шайбы и является лидером по этому показателю.

Норвежские хоккеисты впервые вышли в полуфинал чемпионата мира. Лучшим результатом команды на турнире является четвертое место, занятое в 1951 году. Тогда соревнования проходили по круговой системе без плей-офф.

Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
