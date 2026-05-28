США заявили о готовности играть конструктивную роль в урегулировании на Украине

США призвали стороны конфликта на Украине к деэскалации и диалогу.

Источник: Комсомольская правда

США готовы содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине при наличии заинтересованности обеих сторон в переговорах. Об этом заявила заместитель американского постпреда при ООН Тэмми Брюс.

Дипломат уточнила, что Вашингтон призывает стороны к деэскалации и добросовестному диалогу.

«США остаются готовыми играть конструктивную роль, как только представится любая возможность и реальная приверженность [ведению переговоров] с обеих сторон», — отметила Брюс на заседании Совбеза ООН.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине завершиться нестандартно. Он подчеркнул важность продолжения переговоров по урегулированию.

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя отмечал, что на данный момент переговоров между Россией и Украиной нет, а Киеву выставлены конкретные условия.

