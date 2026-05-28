Колосков считает, что российским футболистам не хватало сил в матче с египтянами

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российские футболисты в товарищеском матче с командой Египта старались и играли с самоотдачей, но им не хватало сил. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.
В четверг сборная России в Каире уступила команде Египта со счетом 0:1.
«Да, как-то грустновато, но другого, в принципе, и ожидать, мне кажется, невозможно было. Египет готовится к матчам чемпионата мира, конечно, у них команда более сыгранная, лучше игроки подготовлены, видно, что запас сил остался приличный. Наши старались, нельзя упрекнуть кого-то в недоработке, нежелании бороться, все это было. Но видно было, как тяжело им это все дается — рывки, индивидуальных действий вообще не было, потому что они требуют скорости, ловкости, устойчивости. Этого не было. Конечно, гигантское количество брака в передачах. Немного получалось в начале первого тайма, держали мяч, но египтяне за счет большей активности вернули контроль над мячом», — сказал Колосков.
«Нужно, конечно, специалистам, тренерам, игрокам, руководителям разбираться, нужны ли такие матчи после такого напряженного сезона. Видно, что ребята хотят играть, но у них нет сил, по лицам видно — он рванул на 20 минут, задыхается, не может дальше. Но можно поблагодарить ребят за самоотдачу, конечно, что после такого труднейшего сезона все старались держать какую-то марку сборной команды. Но объективно — Египет больше контролировал мяч, но это не значит, что у них было много моментов, у соперника тоже было их немного. И совсем необязательный гол после подачи с фланга пропустили. Но и у нашего Ивана Сергеева был момент от удара головой. Вывод такой: тяжело играть в конце сезона и психологически, и физически, но ребята молодцы. Какой был запас сил, все оставили на футбольном поле», — добавил собеседник ТАСС.