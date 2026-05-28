Колосков считает, что российским футболистам не хватало сил в матче с египтянами

«Нужно, конечно, специалистам, тренерам, игрокам, руководителям разбираться, нужны ли такие матчи после такого напряженного сезона. Видно, что ребята хотят играть, но у них нет сил, по лицам видно — он рванул на 20 минут, задыхается, не может дальше. Но можно поблагодарить ребят за самоотдачу, конечно, что после такого труднейшего сезона все старались держать какую-то марку сборной команды. Но объективно — Египет больше контролировал мяч, но это не значит, что у них было много моментов, у соперника тоже было их немного. И совсем необязательный гол после подачи с фланга пропустили. Но и у нашего Ивана Сергеева был момент от удара головой. Вывод такой: тяжело играть в конце сезона и психологически, и физически, но ребята молодцы. Какой был запас сил, все оставили на футбольном поле», — добавил собеседник ТАСС.