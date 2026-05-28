В Большом театре прошла премьера балета «Золушка»

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Премьера балета Сергея Прокофьева «Золушка» прошла на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России, за дирижерским пультом был народный артист РФ Валерий Гергиев, передает корреспондент ТАСС. Премьерные показы будут идти до 31 мая.
«Заниматься наследием великих русских классиков — это почетная и очень приятная миссия и тяжелая работа. Но морально мы не можем мириться с тем, что такие великие произведения классиков, как “Золушка” Сергея Прокофьева, отсутствуют в репертуаре Большого театра», — сказал Гергиев журналистам.
Автор новой сценической версии Вячеслав Лопатин в этом спектакле дебютирует в качестве хореографа-постановщика. Работал над постановкой он около года, а многие хореографические элементы отрабатывал сам вместе со своей женой.
«Настя (жена режиссера — прим. ТАСС) — мой идейный вдохновитель. Лично для меня, конечно, это единственная Золушка, которая может быть. Но, конечно, я пробовал ставить на нее, на себя, на других артистов. Но больше, конечно, на нас, потому что мы друг у друга в доступе, а артисты — не всегда», — признался Лопатин.
По его словам, идея поставить «Золушку» появилась в феврале прошлого года, тогда и появился первый кусочек — дуэт Золушки и принца. Чуть больше чем за год идея превратилась в полноценную постановку с пятью составами. В спектакле, как рассказал режиссер не будет кареты: «Мы обыграли это иначе», — уточнил он. При этом в спектакле появляются времена года, которых в оригинальной сказке не было.
«Феи времен год — это феи, которые приносят подарки для Золушки, которые снаряжают ее на бал. Что значит эта история? Во-первых, время — основной двигатель спектакля. Во-вторых, мы все время слышим предупреждения о скоротечности времени. Когда мы думали по поводу спектакля, по поводу сегодняшнего дня, если пользоваться какими-то “волшебными средствами”, вроде волшебных палочек, это как-то не пишется в современную историю. И время у нас становится той волшебной палочкой, которой никогда нет», — рассказал Лопатин.
Золушка в роли самой себя.
Исполнительница партии Золушки Елизавета Кокорева назвала эту роль достаточно близкой для нее самой.
«Моя Золушка на самом деле будет как Лиза Кокорева. Ничего специального, карикатурно, я делать не буду. Эта Золушка больше про настоящее время, про естественность бытия. Режиссер мне ставил задачу: просто будь собой», — рассказала солистка.
Роль принца в исполнении Даниила Потапцева, по его словам, получилась новаторской — в хореографии остаются классические элементы, но его персонаж стремится стать более свободным. Если для Золушки режиссерской задачей было «сыграть саму себя», принцу нужно было переиграть другие образы, чтобы не выглядеть шаблонно.
«На мой взгляд, этот образ достаточно тяжелый для воплощения. Наверное, все привыкли к некоему классическому образу принца, но очень хотелось показать, что этот принц не похож на других. Для меня этот принц, у которого есть некоторое состояние тоски. Он приходит на бал, чтобы найти свою любовь, расстраивается, потому что не находит… И ему тяжело, потому что он смотрит на другие пары и хочет почувствовать то же самое», — говорит Потапцев.
Классика в новом исполнении.
Как отмечал сам режиссер, эта постановка хоть и классическая, но все же современная. Так, и художница по костюмам Майя Майер постаралась отразить это в своей работе. Ее главной задачей было соблюсти грань между «классикой и сказкой».
«Мы не хотели утратить сказочность спектакля, поэтому в какой-то мере костюмы и современные, и сказочные. Особенно хотелось сохранить “времена года”. Мы стремились остаться в тенденции классического балета, поэтому там больше классики. Но и волшебство в нашей сказке существует», — сказала она.
Самой сложной частью работы стало создание образов для фей времен года, так как для их костюмов потребовалось много ручной работы — вышивки и отделка.
«Я несколько раз перерисовывала, передумывала какие-то нюансы меняла. Это было самым сложным. Золушка родилась почти сразу, так как мы с Вячеславом сразу обговорили, что она, с одной стороны, будет из себя представлять простоту, духовность, и в то же время легкость. Для нее сразу родился какой-то легкий силуэт, непринужденность в костюме, воздушность. А далее уже последовали все герои сказки», — рассказала Майер.
О балете.
История создания балета Сергея Прокофьева связана с непростым временем Великой Отечественной войны: работа велась в 1940—1944 годах. Мировая премьера балета в постановке Ростислава Захарова состоялась 21 ноября 1945 года. Первая послевоенная премьера Большого театра ознаменовала торжество страны, победившей на фронте и стремившейся побеждать на всех фронтах и в мирной жизни. В главной роли блистала легендарная Галина Уланова — именно для этой выдающейся балерины композитор создавал образ Золушки.
Балет Прокофьева стал своего рода «Спящей красавицей» XX столетия. Не только новаторский симфонизм и сказочность сюжета роднят эти два балета, но и философская, притчевая подоплека двух «историй», в каждой из которых главное событие — не только воссоединение влюбленных, обретение своего счастья, но и победа сил добра над силами тьмы и хаоса.
В премьерных показах спектакля главные партии исполнят Анастасия Смирнова, Елизавета Кокорева, Элеонора Севенард, Ярославна Куприна, Мария Кошкарева (Золушка), Алексей Путинцев, Даниил Потапцев, Макар Михалкин, Марк Чино, Егор Геращенко (Принц), Алена Ковалева, Полина Нецветаева-Долгалева, Дэйманте Таранда, Ольга Марченкова (Фея/Время), Анна Тихомирова, Ангелина Влашинец, Ана Туразашвили (Мачеха Золушки).