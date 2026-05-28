Владелец ресторана в Индии умер после ужина в собственном заведении

В индийском городе Ранчи полиция расследует обстоятельства отравления 42-летнего владельца ресторана, которого не спасли после ужина в собственном заведении. Об этом сообщает The Times of India.

Мужчина поужинал в своем ресторане и вскоре почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Его экстренно доставили в больницу, однако спасти бизнесмена не удалось. Врачи зафиксировали симптомы, характерные для сильного отравления.

Родственники мужчины подозревают, что он был отравлен конкурентами или кем-то из сотрудников заведения. Правоохранительные органы начали расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает «Газета.Ru».

Ранее массовое отравление произошло в пятизвездочном отеле Xanadu Makadi Bay в Египте. Пострадавшие жалуются на тошноту, рвоту и повышенную температуру.

Ранее жительница подмосковной Балашихи вместе с друзьями отравилась в популярном парижском кафе Le New York. Администрация заведения обвинила пострадавших во лжи и якобы несоответствии данных. Пострадавшие вызвали скорую помощь. По словам женщины, из всей компании туристов признаков отравления не было лишь у мужчины, который заказал обычный бургер.