Владелец ресторана в Индии умер после ужина в собственном заведении

В индийском городе Ранчи полиция расследует обстоятельства отравления 42-летнего владельца ресторана, которого не спасли после ужина в собственном заведении. Об этом сообщает The Times of India.
Мужчина поужинал в своем ресторане и вскоре почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Его экстренно доставили в больницу, однако спасти бизнесмена не удалось. Врачи зафиксировали симптомы, характерные для сильного отравления.
Родственники мужчины подозревают, что он был отравлен конкурентами или кем-то из сотрудников заведения. Правоохранительные органы начали расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает «Газета.Ru».
