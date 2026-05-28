Мадьяр: Венгрия не будет отправлять оружие и военную технику Украине

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на встрече с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте заявил, что Будапешт не будет отправлять на Украину вооружение и военную технику.
«Я сообщил генеральному секретарю, что Венгрия не будет направлять никакого оружия или боевой техники на российско-украинский конфликт», — написал он на своей странице в соцсети Facebook*.
Таким образом, Мадьяр подтвердил, что будет придерживаться той же позиции по этому вопросу, что и предыдущее правительство бывшего премьер-министра Виктора Орбана.
Напомним, Мадьяр и Рютте провели встречу в Брюсселе.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
Мадьяр заявил, что Венгрия не будет отправлять солдат на Украину. Кроме того, Будапешт запретил импорт сельхозпродукции с Украины.
По словам Мадьяра, Украина обязана выполнить 11 требований по правам венгров.
