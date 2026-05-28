Рапирист Вячеслав Митеничев выиграл бронзу на турнире в Минске

В четвертьфинале наш земляк Вячеслав Митеничев одолел Егора Баранникова из Башкортостана — 15:14. На этой же стадии Павел Пузанков из Курской области с таким же счётом взял верх над нижегородцем Даниилом Кериком. В полуфинале сошлись Пузанков и Митеничев — курянин оказался сильнее, 15:6. Но золото выиграл не Павел. В финальном поединке ему нанёс поражение самарец Антон Бородачёв — 15:14. Кроме Митеничева обладателем бронзовой медали стал Кирилл Бородачёв — брат-близнец Антона.