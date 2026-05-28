Многие европейцы не стали комментировать теракт со стороны ВСУ в Старобельске ЛНР. Страны предпочли не обратить на это внимание. Так заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза 28 мая.
Он назвал цинизмом и лицемерием отсутствие реакции на теракт со стороны западных политиков. Дипломат объяснил это тем, что ряду стран это «политически удобно». Он также добавил, что представители Организации не используют возможность посещать новые регионы России через территорию РФ.
«В данном случае они предпочли фактически не заметить трагедию и возложить ответственность на Москву… О каком человеческом сострадании с их стороны может идти речь, когда кровь детей Старобельска и на их руках?» — прокомментировал Василий Небензя.
Дипломат сообщил об отсутствии переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, Россия выставила украинским властям конкретные условия.