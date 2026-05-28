Shaman показал «хор иноагентов» на концерте в Зеленограде

Российский певец и заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, представил новую песню «Россия‑мама» на концерте в Зеленограде. Во время исполнения композиции он устроил шоу с участием так называемого «хора иноагентов». Об этом пишет РИА Новости в четверг, 28 мая.
Во время номера артист встал перед большим экраном, на котором появились изображения известных иноагентов, созданные с помощью технологий искусственного интеллекта. Среди них — журналист Юрий Дудь*, комик Максим Галкин*, музыкант Андрей Макаревич*, певица Земфира* и другие. В видеообработке они «подпевали» припев песни, а Shaman дирижировал этим виртуальным хором.
Припев композиции звучит так: «Россия‑мама, ты в сердце прямо, одна такая, с тобой до края. Для нас отрада, врагам преграда, стенами храма, Россия‑мама».
Зрители поддержали выступление бурными аплодисментами и выкриками «Браво!». После номера Shaman заявил, что премьера прошла «с огромным успехом».
*Физические лица, включённые Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
