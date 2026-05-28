На стенде Петербурга на ПМЭФ представят проект обновленных «Крестов»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Проект обновленного исторического комплекса бывшего следственного изолятора «Кресты» будет представлен на стенде Санкт-Петербурга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в городе с 3 по 6 июня. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78».
«У Петербурга по-прежнему много сфер приложения капитала. Прежде всего, частных инвесторов ждут знаковые объекты нашего наследия. Сейчас начинается новый этап их приспособления под современное использование. На стенде города в “Экспофоруме” будет представлен макет обновленных “Крестов”. Сколько разговоров было? Там появится интересное общественное пространство — новый центр притяжения наших гостей и жителей Северной столицы», — сказал Беглов, говоря о планах города в связи с ПМЭФ.
Губернатор также напомнил, что органы охраны памятников недавно согласовали проект сохранения и развития еще одного знакового для Петербурга объекта — Конюшенного ведомства в историческом центре. Планируется, что площади комплекса будут распределены под общественные пространства и предприятия общественного питания. Проект предусматривает бережное отношение к историческим элементам зданий.
«Одно из запланированных на форуме крупных соглашений будет о создании крупного отеля в центре Петербурга», — также анонсировал Беглов.
О «Крестах».
Исторический комплекс «Крестов», признанный памятником архитектуры, был возведен на набережной Невы в 1890 году на месте одиночной тюрьмы. Название связано с конфигурацией комплекса — два здания построены в форме крестов. С 1964 года «Кресты» стали следственным изолятором № 1. После строительства нового СИЗО в Колпине под Петербургом комплекс не используется для содержания подследственных. В 2017 году их перевели в «Кресты-2», а старый комплекс закрыли. В разные годы здесь отбывали заключение Николай и Лев Гумилевы, Николай Заболоцкий, Лев Троцкий, Константин Рокоссовский, Георгий Жженов, Иосиф Бродский.
В 2023 году земельный участок и здания бывшего изолятора получило в управление АО «ДОМ.РФ», а в начале марта 2025 новым собственником «Крестов» стал строительный холдинг КВС, выкупивший их на торгах за 1,1 млрд рублей. В декабре 2025 года были утверждены ключевые параметры проекта реставрации комплекса-памятника XIX века. Он предусматривает создание на территории «Крестов» современного открытого городского пространства, которое впервые за более чем 100 лет станет доступным для горожан. В его составе появятся мультимедийный музей, две гостиницы, гастрономическая улица и пешеходный променад с арт-объектами.