На стенде Петербурга на ПМЭФ представят проект обновленных «Крестов»

В 2023 году земельный участок и здания бывшего изолятора получило в управление АО «ДОМ.РФ», а в начале марта 2025 новым собственником «Крестов» стал строительный холдинг КВС, выкупивший их на торгах за 1,1 млрд рублей. В декабре 2025 года были утверждены ключевые параметры проекта реставрации комплекса-памятника XIX века. Он предусматривает создание на территории «Крестов» современного открытого городского пространства, которое впервые за более чем 100 лет станет доступным для горожан. В его составе появятся мультимедийный музей, две гостиницы, гастрономическая улица и пешеходный променад с арт-объектами.