Риэлтор Юсова: Дибров продолжит снижать цену на свою загородную виллу

Телеведущий Дмитрий Дибров не может продать особняк, в котором когда-то жил с женой Полиной. Дом получил название Villa Paulina и стал семейным гнездышком, но время все поменяло — теперь Полина живет в другом доме с Романом Товстиком, а телеведущий хочет начать все с чистого листа.
Дом продается уже несколько месяцев, но пока безрезультатно. В итоге Дмитрий Дибров согласился снизить цену сразу на 71 млн рублей- теперь вилла выставлен на продажу за 499 млн рублей.
В беседе с «Абзацем» риелтор Юлия Юсова объяснила, почему особняк не продается. Она отметила, что реальных покупателей, готовых приобрести такую недвижимость, очень мало.
Несмотря на то, что объект статусный — площадь почти 1,2 тыс.кв.метров, 10 спален, отдельный дом для персонала — такая вилла требует огромных расходов на содержание. Поэтому люди взвешивают свои возможности. К тому же, дом получился очень индивидуальным, в нем отражен дух нынешнего владельца, а не каждый готов жить в подобных условиях.
— Снижение на 71 миллион рублей — это попытка приблизиться к реальному спросу. Но если стоит задача продать в разумные сроки, я не исключаю дальнейшего торга, — отметила она.
Люди, которые заплатить 500 млн рублей, смотрят не только на площадь дома, но и оценивают ликвидность объекта, статус поселка, приватность и многое другое.