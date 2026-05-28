Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная России по футболу проиграла Египту в товарищеском матче

Сборная России по футболу проиграла Египту в товарищеском матче со счетом 0:1. Единственный гол на 65-й минуте забил Мостафа Абдельрауф.

Сборная России по футболу проиграла Египту в товарищеском матче со счетом 0:1. Единственный гол на 65-й минуте забил Мостафа Абдельрауф.

Матч прошел без участия вратаря Матвея Сафонова, которого не вызвали из-за участия ПСЖ в финале Лиги чемпионов, и полузащитника Александра Головина, который недавно получил перелом пальца. У египтян не играл нападающий Мохамед Салах.

Игра проходила в Каире. Матч посетили более 2 тысяч российских болельщиков. В Telegram-канале сборной назвали этот выезд самым массовым для болельщиков в текущем десятилетии.

Следующий матч российской сборной пройдет 5 июня. Россия примет в Волгограде национальную команду Буркина-Фасо, а 9 июня в Калининграде встретится с Тринидадом и Тобаго.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше