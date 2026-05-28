Психолог Вафин: россияне стесняются говорить о депрессии и тревоге

Есть еще одна парадоксальная ситуация — русский человек охотнее верит в чудо и волшебную таблетку, нежели в методичное решение психологической проблемы. Например, может заплатить огромные деньги экстрасенсу, который пообещает снять порчу или открыть денежный поток, но с трудом заплатит 40 тысяч психологу. Причина в том, что в первом случае обещают скорый способ решения ситуации, а во втором — нужно будет принимать решения самостоятельно.