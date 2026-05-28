Психолог Вафин: россияне стесняются говорить о депрессии и тревоге

Россияне все чаще сталкиваются с депрессивными состояниями. Но вот говорить о них, уверен политический психолог, к.полит.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин, стесняются.
Если речь заходит о таких состояниях как тревога, апатия, а тем более депрессия, то часто люди сталкиваются с непониманием. Причина в том, что долгое время в обществе действовали установки вроде «соберись», «не выдумывай», «у других хуже».
Это сформировало отношение, что «к психологу ходят слабые». В итоге человек может годами жить в таком состоянии и никому не говорить о проблеме, боясь показаться странным или сломленным.
Есть еще одна парадоксальная ситуация — русский человек охотнее верит в чудо и волшебную таблетку, нежели в методичное решение психологической проблемы. Например, может заплатить огромные деньги экстрасенсу, который пообещает снять порчу или открыть денежный поток, но с трудом заплатит 40 тысяч психологу. Причина в том, что в первом случае обещают скорый способ решения ситуации, а во втором — нужно будет принимать решения самостоятельно.
Эксперт в беседе с RuNews24.ru отметил, что преодолеть культуру молчания можно только нормальным разговором. А поход к психологу не должен восприниматься не как признание слабости, скорее, как забота о себе.
— Чем спокойнее мы говорим о ментальном здоровье, тем меньше людям приходится искать чудо там, где им на самом деле нужна поддержка, — заключил эксперт.