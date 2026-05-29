Жара усилится. Ученые дали прогноз погоды на пять лет вперед

РБК пишет: ученые оценивают вероятность того, что хотя бы один год из ближайших пяти побьет рекорд 2024 года, в 86%. Средняя температура вырастет на 1,3−1,9 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой. С вероятностью 91% мы превысим порог в 1,5 градуса. Особенно сильно потеплеет в Арктике и Сибири, а феномен Эль-Ниньо к 2027 году добавит планете дополнительного жара.