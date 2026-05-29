Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жара усилится. Ученые дали прогноз погоды на пять лет вперед

Волгоградцам придется привыкать к ежегодному зною летом.

Волгоградцам стоит готовиться к аномальной жаре. Всемирная метеорологическая организация предупредила: с 2026 по 2030 год планету ждут рекордные температуры. Для нашего региона это означаео более знойное лето и мягкие зимы, что потребует адаптации сельского хозяйства и ЖКХ.

РБК пишет: ученые оценивают вероятность того, что хотя бы один год из ближайших пяти побьет рекорд 2024 года, в 86%. Средняя температура вырастет на 1,3−1,9 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой. С вероятностью 91% мы превысим порог в 1,5 градуса. Особенно сильно потеплеет в Арктике и Сибири, а феномен Эль-Ниньо к 2027 году добавит планете дополнительного жара.

Это не провал Парижского соглашения, а временный скачок, — уточняют эксперты ВМО. Договор требует удержания роста температуры в долгосрочной перспективе, а не ежегодно.

Однако тренд на потепление очевиден: в одних регионах станет влажнее, в других, как в Амазонии, суше.

Ранее сообщалось о мощном похолодании в конце мая.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше