Жара усилится. Ученые дали прогноз погоды на пять лет вперед

Волгоградцам стоит готовиться к аномальной жаре. Всемирная метеорологическая организация предупредила: с 2026 по 2030 год планету ждут рекордные температуры. Для нашего региона это означаео более знойное лето и мягкие зимы, что потребует адаптации сельского хозяйства и ЖКХ.
РБК пишет: ученые оценивают вероятность того, что хотя бы один год из ближайших пяти побьет рекорд 2024 года, в 86%. Средняя температура вырастет на 1,3−1,9 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой. С вероятностью 91% мы превысим порог в 1,5 градуса. Особенно сильно потеплеет в Арктике и Сибири, а феномен Эль-Ниньо к 2027 году добавит планете дополнительного жара.
Это не провал Парижского соглашения, а временный скачок, — уточняют эксперты ВМО. Договор требует удержания роста температуры в долгосрочной перспективе, а не ежегодно.
Однако тренд на потепление очевиден: в одних регионах станет влажнее, в других, как в Амазонии, суше.
