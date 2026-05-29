Булыкин считает, что у сборных Египта и России была разная мотивация в матче

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Товарищеский матч показал разную мотивацию у футболистов сборных России и Египта. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист российской национальной команды Дмитрий Булыкин.
В четверг сборная России в Каире проиграла команде Египта со счетом 0:1.
«Игра была равной на самом деле, видно, что ребята из Египта едут на чемпионат мира, готовятся, хотят выиграть. А у наших футболистов уже предотпускное состояние, где-то не добежали, где-то не доглядели и получили гол. Я думаю, что если была бы ничья, то было бы намного лучше и справедливее, наверное, приятнее для болельщиков сборной России. Но у наших не получилось забить, а египтяне воспользовались этим и говорят о том, что являются командой, которая поедет на чемпионат мира, им нужно проявлять свои лучшие качества. Это была игра, которая вызывала большой интерес, ведь у Египта сильная сборная. Хотелось посмотреть, как наши футболисты сыграют против них. Два остальных соперника будут не такими интересными, думаю, что наши будут в другой футбол играть, результаты тоже будут другими», — сказал Булыкин.
«Конечно, мотивация разная, я думаю, что многие хотели пораньше в отпуск уйти. Некоторые, может быть, хотели залечить свои травмы, все это сказывается на игре. Но, в принципе, не было такой большой разницы, матч был равным практически, но у Египта получилось дожать и воспользоваться моментом, когда наши ребята немного потеряли концентрацию, не добежали, после чего нам забили. А так, при ничьей были бы все больше довольны», — добавил он.
Сборная России нанесла по воротам команды Египта один удар в створ. «Да и у Египта особо не было ударов по воротам. Игр была равной. В защите хорошо команды играли, не дали практически создавать много моментов, поэтому и было так мало ударов по воротам», — заключил Булыкин.