Булыкин считает, что у сборных Египта и России была разная мотивация в матче

«Игра была равной на самом деле, видно, что ребята из Египта едут на чемпионат мира, готовятся, хотят выиграть. А у наших футболистов уже предотпускное состояние, где-то не добежали, где-то не доглядели и получили гол. Я думаю, что если была бы ничья, то было бы намного лучше и справедливее, наверное, приятнее для болельщиков сборной России. Но у наших не получилось забить, а египтяне воспользовались этим и говорят о том, что являются командой, которая поедет на чемпионат мира, им нужно проявлять свои лучшие качества. Это была игра, которая вызывала большой интерес, ведь у Египта сильная сборная. Хотелось посмотреть, как наши футболисты сыграют против них. Два остальных соперника будут не такими интересными, думаю, что наши будут в другой футбол играть, результаты тоже будут другими», — сказал Булыкин.