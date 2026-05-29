Что можно и нельзя делать в Федоров день 29 мая, который называют Житник

Православная церковь 29 мая вспоминает святого Феодора Освященного. В народе отмечают Федоров день. Но есть еще одно название — Житник. В названный день завершали сеять яровые культуры.
Что нельзя делать 29 мая.
Незамужним девушкам не стоит носить красные сарафаны, так как могут появиться проблемы с замужеством. Запрещено не доедать еду. Кроме того, нельзя ссориться, провоцировать конфликты. Предки считали, что они затянутся на долгое время.
Что можно делать 29 мая.
По традиции, 29 мая варили кашу, а также занимались работами на огороде. К слову, конец мая считался благоприятным для проведения свадеб.
Согласно приметам, цветущая рябина указывает, что заморозков больше не будет. Вместе с тем красная Луна предупреждает о ветреной погоде.
Ранее синоптики сказали, что принесет в Беларусь циклон Jule вместе с похолоданием и полярным воздухом.
Также еще мы узнали график отключения горячей воды в Минске в мае 2026: список адресов, даты отключения. А вот график отключения горячей воды в Минске в июне 2026: список адресов, даты отключения.
А вот какой будет погода в июне 2026 в Беларуси: ждать ли после морозной зимы жаркое лето.