Определились полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею

В четвертьфинале финны со счетом 4:1 обыграли чехов, канадцы оказались сильнее американцев (4:0). В другом полуфинале сыграют сборные Швейцарии и Норвегии. Швейцарцы в четвертьфинале обыграли шведов (3:1), норвежцы победили латвийцев (2:0).
Полуфиналы состоятся 30 мая, финал и матч за третье место — 31 мая. Действующим чемпионом мира является сборная США, которая в финальном матче прошлого турнира обыграла швейцарцев со счетом 1:0 в овертайме. Рекордсменом по количеству трофеев является команда Канады, которая завоевывала титул 28 раз.
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.