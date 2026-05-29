Что можно, а что нельзя делать на Отдание Вознесения Господня 29 мая 2026 года

Не смотреться в темную воду. Увидев свое отражение в реке или колодце, можно «спугнуть» удачу и навести на себя порчу. Умываться разрешалось только утренней росой. Не наступать в навоз и не смотреть на него. Кто в Федоров день испачкает обувь в навозе или даже просто посмотрит на кучу, того весь год будут преследовать сплетни и семейные скандалы. Не оставлять еду на столе. Остатки ужина надо отдать скотине или птице. Недоеденная пища на столе — прямая дорога к бедности и жизни «на объедках». Также строго запрещено выбрасывать хлебные крошки. Не мерить чужие кольца и не надевать красное. Если невеста примерит чужое обручальное кольцо — в новой семье будут ложь и обман. А красная одежда для девушки на выданье может отпугнуть женихов. Не брать ложки без нужды (редкий, но забавный запрет): считалось, что небрежное обращение с ложками приманивает в дом горе.