Правительство воссоздаст Челябинское высшее танковое командное училище

В России будет воссоздано Челябинское высшее танковое командное училище, расформированное в 2007 году. Соответствующее распоряжение правительства в среду, 27 мая, было опубликовано на портале правовых актов.
— Создать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Челябинское высшее танковое командное училище» Министерства обороны Российской Федерации, — сказано в документе.
Основными задачами училища станут реализация образовательных программ высшего и среднего профессионального образования, а также проведение научно-исследовательской работы в интересах обороны. Минобороны поручено до 1 августа провести организационные мероприятия, в четырехмесячный срок утвердить устав и обеспечить регистрацию учреждения, а в течение шести месяцев закрепить за ним недвижимое имущество.
Училище было основано в 1966 году, в 1998 году преобразовано в Челябинский танковый институт и расформировано в 2007 году.
