Правительство воссоздаст Челябинское высшее танковое командное училище

В России будет воссоздано Челябинское высшее танковое командное училище, расформированное в 2007 году. Соответствующее распоряжение правительства в среду, 27 мая, было опубликовано на портале правовых актов.

— Создать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Челябинское высшее танковое командное училище» Министерства обороны Российской Федерации, — сказано в документе.

Основными задачами училища станут реализация образовательных программ высшего и среднего профессионального образования, а также проведение научно-исследовательской работы в интересах обороны. Минобороны поручено до 1 августа провести организационные мероприятия, в четырехмесячный срок утвердить устав и обеспечить регистрацию учреждения, а в течение шести месяцев закрепить за ним недвижимое имущество.

Училище было основано в 1966 году, в 1998 году преобразовано в Челябинский танковый институт и расформировано в 2007 году.

В Военно-инженерной ордена Кутузова академии имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта инженерных войск Д. М. Карбышева готовят офицеров-инженеров. Курсанты получают самые современные знания и навыки от специалистов, которые имеют опыт участия в специальной военной операции и международных миссиях. Корреспондент «Вечерней Москвы» отправился в ВИА, чтобы узнать, как и чему сегодня учат будущий командный состав инженерных войск.