В России воссоздадут высшее танковое командное училище в Челябинске

Минобороны воссоздаст в Челябинске высшее танковое командное училище.

Источник: Аргументы и факты

На портале правовой информации размещено распоряжение правительства о необходимости воссоздания в Челябинске высшего танкового командного училища.

«Создать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования “Челябинское высшее танковое командное училище”», — отмечается в документе.

Минобороны отведен срок до 1 августа для выполнения данного распоряжения. Устав нового образовательного учреждения должен быть утвержден в течение четырех месяцев.

Стоит отметить, что Челябинское высшее танковое командное училище ранее функционировало в период с 1941 по 2007 годы. В настоящее время в России функционирует только одно подобное учреждение — Казанское высшее танковое командное училище.

Ранее сообщалось, что танкисты группировки войск «Север» нанесли удар по позициям ВСУ в Сумской области.