В России воссоздадут высшее танковое командное училище в Челябинске

На портале правовой информации размещено распоряжение правительства о необходимости воссоздания в Челябинске высшего танкового командного училища.
«Создать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования “Челябинское высшее танковое командное училище”», — отмечается в документе.
Минобороны отведен срок до 1 августа для выполнения данного распоряжения. Устав нового образовательного учреждения должен быть утвержден в течение четырех месяцев.
Стоит отметить, что Челябинское высшее танковое командное училище ранее функционировало в период с 1941 по 2007 годы. В настоящее время в России функционирует только одно подобное учреждение — Казанское высшее танковое командное училище.
