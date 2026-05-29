Молчать не вредно: Скандальный «Майкл» и романтический хоррор «Пропасть»

Фильм основан на реальной истории: создатели рассказывают путь двух французов, которые буквально с нуля сумели встроиться в американскую спортивную индустрию. Картина делает ставку не столько на спорт, сколько на химию между героями — смесь авантюризма, отчаяния и очень французского юмора. Актеров Жан-Паскаля Зади и Рафаэля Кенара специально тренировали баскетбольные консультанты: режиссер хотел, чтобы их герои выглядели не как профессиональные спортсмены, а как люди, которые всю жизнь играли во дворе и внезапно оказались рядом с большими деньгами и американским спортом.