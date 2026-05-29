Молчать не вредно: Скандальный «Майкл» и романтический хоррор «Пропасть»

Племянник Майкла Джексона играет своего знаменитого дядю в байопике про поп-короля. Марк Эйдельштейн висит над пропастью на остатках парашюта. Пара французов-неудачников штурмуют NBA. Давид Дастмалчян снова играет параноидального мутанта. Ясухиро Аоки дебютирует в полновесной анимации с шедевром про футуристичных русалок. «Известия» — о том, что смотреть в кино в ближайший уикенд.
«Майкл», 18+
Режиссер — Антуан Фукуа. В ролях: Джаафар Джексон, Майлз Теллер, Джулиано Вальди, Колман Доминго, Ниа Лонг.
До российского проката добрался масштабный байопик про «короля поп-музыки» Майкла Джексона. Картина охватывает период от первых выступлений Jackson 5 до триумфального тура Bad конца 1980-х. Главную роль сыграл племянник певца Джаафар Джексон. Авторы сделали ставку на музыкальный аттракцион: в картине подробно реконструированы съемки Thriller, выступления времен Off the Wall и Bad, а одной из центральных линий стала болезненная зависимость Майкла от одобрения отца Джо Джексона.
«Майклу» пришлось пройти через ряд производственных сложностей: массивные пересъемки и сокращение хронометража. Критики отмечают «стерильный» сценарий, в котором самые скандальные эпизоды жизни певца либо смягчены, либо вынесены за скобки.
Это не помешало «Майклу» собрать уже $800 млн, став одним из самых кассовых музыкальных байопиков последних лет. Еще до релиза трейлер фильма набрал более 116 млн просмотров за первые сутки — больше, чем трейлеры «Богемской рапсодии» и фильма-концерта Тейлор Свифт. Студия настолько довольна результатом, что уже готовит продолжение — часть материала для сиквела, как сообщается, была снята еще во время основной работы над фильмом.
«Пропасть», 16+
Режиссер — Алексей Ионов. В ролях: Тина Стойилкович, Марк Эйдельштейн, Степан Белозеров, Иван Забелин, Виктория Буцких, Иван Мартынов.
Поклонникам триллеров о выживании с мелодраматичным ядром стоит обратить внимание на новый фильм «Пропасть». По сюжету, молодожены Даша и Саша отправляются в свадебное путешествие к Эльбрусу и решаются на прыжок с парашютом. Но за штурвалом самолета оказывается бывший возлюбленный Даши, а через несколько минут после взлета происходит катастрофа. Все трое чудом остаются живы, но зависают на запутавшихся стропах буквально над горной пропастью — среди лесных пожаров, без связи и возможности выбраться.
Фильм делает ставку не столько на экшен, сколько на психологическое напряжение: герои висят между жизнью и смертью, одновременно разбираясь в старых чувствах, ревности и панике. Главные роли сыграли молодые звезды Тина Стойилкович, Степан Белозеров и Марк Эйдельштейн, которого после «Аноры» многие называют главным магнитом проекта.
«Мечтать не вредно», 16+
Режиссер — Антони Марсьяно. В ролях: Жан-Паскаль Зади, Рафаэль Кенар, Джош Касобон.
Хит французского проката, который уже называют европейской версией «Джерри Магуайера» и «1+1». В центре сюжета — двое абсолютных неудачников: один работает продавцом в видеопрокате, другой убирает аэропорт Орли. Денег нет, связей нет, перспектив тоже, зато есть фанатичная любовь к баскетболу. В какой-то момент они решают совершить почти безумный рывок — стать спортивными агентами и пробиться в мир NBA.
Фильм основан на реальной истории: создатели рассказывают путь двух французов, которые буквально с нуля сумели встроиться в американскую спортивную индустрию. Картина делает ставку не столько на спорт, сколько на химию между героями — смесь авантюризма, отчаяния и очень французского юмора. Актеров Жан-Паскаля Зади и Рафаэля Кенара специально тренировали баскетбольные консультанты: режиссер хотел, чтобы их герои выглядели не как профессиональные спортсмены, а как люди, которые всю жизнь играли во дворе и внезапно оказались рядом с большими деньгами и американским спортом.
«Обитель зла: Мутация», 18+
Режиссер — Нэнси Леопарди. В ролях: Саманта Кокрэн, Давид Дастмалчян, Эшли Грин, Синди Тэйлор.
Камерный sci-fi-хоррор в духе знаменитой серии игр Resident Evil. В центре сюжета — 16-летняя Элли, страдающая загадочным аутоиммунным заболеванием. Девушка живет в роскошном особняке в Малибу с приемными родителями — богатыми биотехнологическими предпринимателями, которые, кажется, скрывают от нее нечто гораздо более страшное, чем диагноз. Всё меняется, когда Элли знакомится на пляже с бунтаркой Брук и начинает подозревать, что эксперименты родителей напрямую связаны с ее телом и кровью.
Фильм балансирует между подростковой драмой, телесным хоррором и параноидальным триллером про корпорации и генетические мутации. А главным украшением картины многие уже называют Давида Дастмалчяна — актер снова играет пугающего, нервного персонажа так, будто всю жизнь снимался исключительно в хоррорах.
«ЧаО», 12+
Режиссер — Ясухиро Аоки. В ролях: Хироми Каваками, Кэнта Мияке, Таро Никугусо, Ю Окано.
Редкий случай для аниме, которое одновременно выглядит как безумная романтическая комедия, экологическая фантастика и очень нежная сказка о любви между абсолютно несовместимыми существами. Действие происходит в футуристичном Шанхае, где люди давно сосуществуют с русалками, а скромный инженер судостроительной компании Стефан мечтает буквально спасти океан. Но его размеренная жизнь рушится в тот момент, когда принцесса подводного королевства ЧаО внезапно врывается в его квартиру и предлагает на ней жениться.
Дальше начинается хаос: гигантские роботы, фейерверки, неловкие свидания и попытки героя понять, как вообще жить рядом с существом, которое искренне любит его, но существует будто по законам другого мира. «ЧаО» — полнометражный дебют Ясухиро Аоки, а сам фильм создавался почти семь лет.