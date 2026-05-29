Нутрициолог Педорич: постоянная усталость выдаст опасный дефицит железа

Опасный дефицит железа выдают симптомы, на которые чаще всего не обращают внимание. Нутрициолог Анна Педорич рассказала, что может сигналить о проблемах со здоровьем.
Прежде всего, на нехватку железа укажет усталость, она будет носить преимущественно физический характер. Человек чувствует слабость в теле, ему сложнее справляться с привычными задачами. Даже простые, повседневные действия, провоцируют соматические симптомы — одышку, головокружение и бледность кожи.
На дефицит железа укажет невозможность восстановиться даже после длительного сна. Отдых не принесет облегчение и энергию.
— Дефицит железа, как правило, развивается медленно. Организм начинает подавать сигналы задолго до выраженного ухудшения самочувствия, — отметила нутрициолог в беседе с Lenta.ru.
Но этот симптом люди часто игнорируют, списывая все на обычную усталость.
Так же может давать знать о себе образ жизни. Хронический недосып ради рабочих дедлайнов и высокий уровень стресса постепенно истощают организм. На этом фоне замедляется обмен веществ, снижается концентрация внимания и ухудшается переносимость стрессовых ситуаций, что со временем приводит к системным сбоям, пишет aif.ru.
Необычные вкусовые пристрастия тоже могут указывать на дефицит железа в организме. Например, стремление погрызть мел или пожевать лимон. Эти же состояния выдадут внешние проявления, такие как бледность и сухость кожи, заеды в уголках рта, выпадение волос и ломкость ногтей, пишет Царьград.