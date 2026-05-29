В ГД предложили установить единые сроки устранения неисправностей в домах

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия», первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил на отзыв в правительство РФ законопроект о едином порядке и сроках устранения неисправностей в многоквартирных домах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе депутата.
Изменения предлагается внести в Жилищный кодекс, обязав управляющие компании при поступлении обращения незамедлительно регистрировать его, определять планируемый срок устранения неисправности и уведомлять заявителя. Сведения об обращении и выполнении работ должны размещаться в ГИС ЖКХ. При этом правительству РФ предлагается предоставить полномочия по утверждению единых предельных сроков устранения неисправностей — в зависимости от вида работ и уровня сложности. В случае просрочки собственники получат право на уменьшение платы за содержание жилого помещения.
«Сегодня человек может неделями добиваться ремонта протекающей крыши, неисправного стояка или сломанного оборудования, при этом не имея понятного ответа, когда проблема должна быть устранена по закону. Мы предлагаем создать прозрачную систему: обращение зарегистрировано — срок определен — житель уведомлен — информация отражена в ГИС ЖКХ», — сказал Гусев, его слова приводит пресс-служба.