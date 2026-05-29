В ГД предложили установить единые сроки устранения неисправностей в домах

Изменения предлагается внести в Жилищный кодекс, обязав управляющие компании при поступлении обращения незамедлительно регистрировать его, определять планируемый срок устранения неисправности и уведомлять заявителя. Сведения об обращении и выполнении работ должны размещаться в ГИС ЖКХ. При этом правительству РФ предлагается предоставить полномочия по утверждению единых предельных сроков устранения неисправностей — в зависимости от вида работ и уровня сложности. В случае просрочки собственники получат право на уменьшение платы за содержание жилого помещения.