Велик и Гэтсби: «Золушка» вернулась в Большой театр в современном наряде

Золушка устроила танцы с метлой и пришла на вечеринку в стиле «Великого Гэтсби», а Валерий Гергиев оказался в бассейне. К 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева Большой театр представил новую постановку балета «Золушка», радикально изменив костюмы и декорации. «Известия» в числе первых оценили новое прочтение всеми любимой сказки.
Премьерский дебют.
Балет «Золушка» Сергей Прокофьев создавал специально для Галины Улановой, которая служила в Ленинграде. Многоактный спектакль должен был украсить афишу Кировского театра (ныне — Мариинка). Но работу прервала война. Только к весне 1944 года композитор смог завершить клавир и приступил к партитуре. Мировая премьера состоялась 21 ноября 1945 года, но не в Северной столице, а в Москве, на сцене Большого театра. «Золушка» стала первой послевоенной постановкой ГАБТ. Хореограф Ростислав Захаров, сценограф Петр Вильямс и исполнительница главной партии Уланова сотворили для зрителей настоящее чудо.
Сейчас об этом спектакле напоминают экспонаты из Музея Большого. К юбилею Сергея Прокофьева и к премьере новой постановки в фойе театра открыта выставка. За витринным стеклом можно увидеть пуанты Галины Улановой и программку «Золушки» 1945 года.
В следующий раз этот балет поставили в Большом лишь в 2006 году. Хореограф Юрий Посохов и режиссер Юрий Борисов отправили героиню в фантазийный мир, где был Сказочник, пишущий свою историю, сидя на Луне, и невероятно нежная Золушка в исполнении Светланы Захаровой.
Теперь же, спустя 20 лет, за переосмысление постановки взялся премьер балетной труппы Большого Вячеслав Лопатин. 28 мая на Исторической сцене он дебютировал в качестве хореографа. Артист перенес события в наши дни. О том, что воздушных замков можно не ждать, предупреждала афиша: на ней — желтый велосипед в лесной чаще, припаркованный у поросшего мхом пенька.
Подарок для Золушки.
Предвкушая сказку, на премьеру шли семьями: девочки в платьях с пышными юбками, как у Золушки, мальчики — в костюмах с галстуками-бабочками. Когда занавес открылся, перед зрителями предстала та самая лесная чаща с афиши и велосипед. Декорации создавал Сергей Рябов. А художник Майя Майер одела героев сказки в современные наряды.
Живет Золушка с сестрами и мачехой в шале с панорамными окнами и уличным камином. Старшие бездельницы загорают на шезлонгах (Полина Афанасьева и Александра Трикоз). А Золушка спит на скамье у стола (в главной партии на премьерном показе вышла прима-балерина Анастасия Смирнова).
Но пока всё внимание — на мадам в атласном костюме цвета ультрамарин и белой офисной сорочке, застегнутой на все пуговицы (Алена Ковалева). Прическа — приглаженное аккуратное каре. Она в центре сцены, но на нее никто не обращает внимания. В руках у мадам — часы на цепочке. Это Фея-крестная.
В роли Мачехи — Анна Тихомирова. Ее героиня — леди в смелых нарядах, с сумкой под «Биркин». Она принесла подарки дочкам, а Золушке — лишь ленту от коробки. Но и этому девушка рада. Пока Золушка танцует с лентой, сестры собираются на бал. С ними занимается Учитель танцев (Иван Поддубняк), которому впору исполнять партии принцев.
Глядя на довольную Золушку, которая делает грациозные па вокруг метлы, представляя, что танцует на балу, не складывается впечатление, что ее измучили злые родственники. И это — еще одно отличие от канона.
Вечеринка у бассейна в стиле «Гэтсби».
Во втором акте действие разворачивается на вилле у взморья: из окон видны красивые скалы и огни небольшого города. Здесь нет парадных залов, зато есть бассейн. Там и собрались гости — на вечеринке в стиле «Великого Гэтсби» с шампанским и фейерверками.
В роли бассейна «выступила» оркестровая яма, где находились музыканты во главе с маэстро Валерием Гергиевым. О том, что это именно бассейн, намекали хромированные лестницы, ведущие на сцену. Вдоль колосников стояли пляжные зонты, официанты разносили гостям шампанское, а фотограф снимал на камеру участников вечеринки.
Все гости — будто на одно лицо. Художник по костюмам Майя Майер одела их в черно-белые платья и фраки. И лишь хозяин виллы — весь в белом. Красавец в атласном костюме надеялся встретить ту самую, а к нему пришли фанатки, которым нужно лишь фото с Принцем (эту партию исполнил Алексей Путинцев).
Внезапно на вечеринке появляется прекрасная и загадочная незнакомка. Никто ее не знает, но именно такую девушку мечтал встретить Принц. Он тут же влюбляется в гостью и отказывается танцевать с другими. Золушка очаровывает его и присутствующих. Темпераментная партия Принца демонстрирует внезапную радость от встречи. Вариация Золушки воздушна и грациозна.
Кульминацией балета, бесспорно, становится большое па-де-де Золушки и Принца. Адажио переходит в сольные вариации героев и завершается общей радостной кодой. Но, как в сказке Шарля Перро, часы бьют 12, и прекрасная незнакомка вновь становится Золушкой — в своем домашнем платье.
Всё волшебство на сцене происходит в кубе за стеклом: на него выводится сказочная проекция и сыплется золотая пыль, с которой завершаются чудеса.
Волшебство в кубе.
Третий акт смутил своим началом: на черной сцене появился длинный стол, из-под которого торчали женские ноги. Принц, уставший искать незнакомку, уже опустил руки. Но верные друзья продолжили поиски и пришли на площадь к танцовщице, в кальянную к пластичным смуглянкам. Наконец, Принц с компанией добрел до лесной чащи. Там и пряталась его возлюбленная. Ей и пуанту мерить не пришлось: он просто узнал ее, даже в домашнем наряде.
Финальное адажио Анастасии Смирновой и Алексея Путинцева — верх нежности. Красивая пара, которой не нужны дорогие костюмы, хрустальные туфельки и короны. Это дуэт всепоглощающей любви: они нашли друг друга, а всё вокруг — суета, толпа, тусовка — проходит мимо. И неважно, что Золушка и Принц уходят в туман и растворяются в золотой пыли волшебного куба. Зал наслаждался танцами, музыкой Прокофьева и виртуозным дирижированием маэстро Гергиева.
Но одна загадка всё же осталась: для кого припарковали желтый велосипед?