Между ними химия: кто стал победителем V Национальной премии ИРИ

Церемония прошла под народные песни и со стендапом священника.

Источник: Известия

Национальная премия интернет-контента преодолела новый рубеж. 28 мая во Дворце Ирины Винер она отметила пятилетие и по традиции назвала лучшие социально-ориентированные проекты. В шортлисте 75 проектов в 15 номинациях. В их числе — сериалы, документальные ленты, анимация, вирусный контент, блоги, музыка. Шоу превратилось в трехактное действие, героями которого стали «Три кота», «Между нами химия», Александр Овечкин, группа «Бонд с кнопкой». Подробнее о лауреатах, а также о первом выходе в свет после армии Глеба Калюжного и юмористическом стендапе от священника — в репортаже «Известий».

Акт первый: триумф «Трех котов» и Александра Овечкина.

Все началось в эпоху неосознанного контента, вводит в курс дела сидящих в зале режиссеров, блогеров, актеров, продюсеров и других ведущих контент-мейкеров страны закадровый голос Сергея Бурунова. Но пять лет назад сегодняшний тренд на осознанность пришел в Рунет силами Института развития интернета. Тогда появилась Национальная премия, которая чествует авторов социально-значимого контента. Она задала курс, на который креаторам было и есть чем ответить. Пятая церемония объединила в зале создателей 75 проектов, которые были представлены в 15 номинациях.

Ведущими первого акта стали блогер Ида Галич и актер Глеб Калюжный — это его первый выход после окончания службы в армии и не в форме, а в смокинге.

— Как же я рад всех вас видеть! — первое, что он сказал со сцены.

Старт награждению дала номинация «Анимационный контент». Пока на сцене открывали конверт, чтобы огласить победителя, перешептывания в зале пророчили победу мультфильму «Три кота. Зимние каникулы». Зрители оказались верны. Эта масштабная серия Национальной Медиа Группы давно полюбилась юным зрителям и их родителям за то, что мягко и с юмором говорит о серьезных вещах — о семье, дружбе и взаимопомощи.

— Национальная Медиа Группа была действительно первым, кто стал прокладывать дорогу социально-значимому контенту, тем, кто поднял темы социально-значимого контента в креативе, в искусстве. На самом деле мы очень рады, что вся индустрия пошла за нами. И еще очень важно, что мы задали этот тренд, эту моду, в хорошем смысле, делать помогающие проекты вместе с сериалами, кино, — отметила в беседе с «Известиями» генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Еще одним ярким моментом действия стала спецноминация «Мир должен знать». Награду вручил гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

— Эта номинация — хороший повод нам всем порадоваться за того, благодаря кому мир знает, что есть Россия, какая она, и что здесь происходит, — заявил он со сцены.

В конце 2024-го Россия прогремела на весь мир с хитом «Сигма Бой», и на прошлой церемонии награду заслуженно получили юные певицы Мария Янковская и Betsy (Светлана Чертищева). Теперь на сцену поднялся другой наш соотечественник, гордость хоккея Александр Овечкин, который в этом году отметил новый рекорд — 1000-й гол в НХЛ.

— Я коротко и ясно: Россия — лучшая, люблю Россию, мы лучшие! — сказал Овечкин.

Спектр тем, которым лауреаты посвятили свои проекты, — широкий. Награждали и просветительский канал в мессенджере, и расследование об интернет- и телефонных мошенниках и вербовщиках, к которым внедрились журналисты, и проекты на тему СВО.

В специальной номинации «Сила в правде» за проект «Российская цифровая дипломатия» наградили официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Акт второй: православный стендап.

Слово во втором акте взяли новые ведущие: актриса и певица Алана Чочиева и экранный любимец Никита Кологривый. Впрочем, все внимание неожиданно украл блогер-священник, которого пригласили вручить награду в номинации «Вирусный контент». У него в запасе оказалась целая подборка остроумных шуток в адрес его совручанта блогера Леши Янгера.

— Мне кажется, хотели сюда поставить SHAMAN, но решили, что православие и шаманизм не совместимы. Решили взять похожего, — пошутил священник Владислав Береговой под оглушительный смех собравшихся. — На самом деле мы изначально были знакомы. Я разрешил иронизировать над батюшкой без опасности быть репрессированным. Но помним, что исправит любые амбиции священный костер инквизиции.

Задатки для победы в номинации «Вирусный контент» в будущем у священника есть. Его видео набирают миллионы просмотров.

— О церкви есть стереотипы, что она закостеневшая, забронзовевшая, мраморная, хоть и позолоченная — памятник былой эпохи. А духовенство в соцсетях показало, что это жизнь, которая бьет ключом — настоящая, интересная, о смыслах, развитии, рефлексии. Много священников, епископов появились в соцсетях, делают годный православный контент. Это привлекает молодежь, — рассказал он перед церемонией «Известиям».

А пока победу в номинации разделили два проекта. Первый — «Ансамбль Толока». Коллектив ездит по маленьким деревушкам России и знакомится с местными настоящими носителями фольклора. Недавно команда вернулась из Венеции, где была на открытии русского павильона на биеннале.

Второй приз получила Sasha Komovich за переосмысление с помощью ИИ образа Снегурочки.

— Я никак не ожидал, что ИИ-проект будет награжден. И он, и «Ансамбль Толока» — такие девушки — и есть наше будущее. Это настоящее исконно наше, — сказал со сцены Игорь Матвиенко, который вышел вручать награду в следующей номинации.

В прошлом году инди-фолк-группа «Бонд с кнопкой» открывала IV церемонию премии ИРИ. Их песня «Кухни» стремительно взлетела на вершину чарта «Яндекс Музыки». Ностальгический трек неизвестной тогда команды точно попал в нерв поколений не только благодаря своему звучанию — с надрывом, но и тексту, полному метафор и бытовых образов, легко узнаваемых и оживающих в памяти. Сегодня коллектив снова стал участником события, но уже в роли лауреата в категории «Музыкальный трек».

— Он уникален. Давно таких не было. У него есть что-то, чего нет у других, — сказал Матвиенко.

Завершило второй акт вручение награды в категории «Non-scripted проект». Ее получил «Монастыринг. Православное реалити».

Акт третий: экранная химия.

Как и премия спустя пять лет стала взрослее, так и ведущими третьего акта стали состоявшиеся артисты — Виктория Исакова и Алексей Гуськов. Особенность программы в том, что разговор авторы контента в любом из проектов ведут на серьезные темы.

В финале пролились первые слезы. На сцену вышла Мария Чадина, которую отметили в номинации «Блог». Она — жена бойца СВО, и на своей странице делится личным опытом, рефлексирует о новостях.

— Сейчас эту трансляцию смотрит муж — там, в зоне СВО. Это наша победа с ним. Вова, мы победили! — обратилась Мария к супругу со сцены.

Еще один женский взгляд на тему материнства и личный кризис предлагает комедийная драма «Между нами химия» — еще один проект НМГ. Она победила в номинации «Игровой сериал до 30 минут».

В центре сюжета — мать-одиночка, которая еле сводит концы с концами, подрабатывая в такси, и тянет двоих детей. Когда она узнает о смертельном диагнозе, то озадачивается в первую очередь не лечением, а поиском достойного мужа, которому сможет доверить сына и дочь. Главные роли исполнили Саша Бортич и Никита Ефремов.

Награду в спецноминации «Герои нашего времени» получил нашумевший сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» об отношениях богатой девушки Кати и простого танкиста Лехи.

Финальным аккордом церемонии стал музыкальный номер. Для гостей выступили Диана Арбенина, Akmal` и Хор Сретенского монастыря.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше