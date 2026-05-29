Между ними химия: кто стал победителем V Национальной премии ИРИ

Национальная премия интернет-контента преодолела новый рубеж. 28 мая во Дворце Ирины Винер она отметила пятилетие и по традиции назвала лучшие социально-ориентированные проекты. В шортлисте 75 проектов в 15 номинациях. В их числе — сериалы, документальные ленты, анимация, вирусный контент, блоги, музыка. Шоу превратилось в трехактное действие, героями которого стали «Три кота», «Между нами химия», Александр Овечкин, группа «Бонд с кнопкой». Подробнее о лауреатах, а также о первом выходе в свет после армии Глеба Калюжного и юмористическом стендапе от священника — в репортаже «Известий».
Акт первый: триумф «Трех котов» и Александра Овечкина.
Все началось в эпоху неосознанного контента, вводит в курс дела сидящих в зале режиссеров, блогеров, актеров, продюсеров и других ведущих контент-мейкеров страны закадровый голос Сергея Бурунова. Но пять лет назад сегодняшний тренд на осознанность пришел в Рунет силами Института развития интернета. Тогда появилась Национальная премия, которая чествует авторов социально-значимого контента. Она задала курс, на который креаторам было и есть чем ответить. Пятая церемония объединила в зале создателей 75 проектов, которые были представлены в 15 номинациях.
Ведущими первого акта стали блогер Ида Галич и актер Глеб Калюжный — это его первый выход после окончания службы в армии и не в форме, а в смокинге.
— Как же я рад всех вас видеть! — первое, что он сказал со сцены.
Старт награждению дала номинация «Анимационный контент». Пока на сцене открывали конверт, чтобы огласить победителя, перешептывания в зале пророчили победу мультфильму «Три кота. Зимние каникулы». Зрители оказались верны. Эта масштабная серия Национальной Медиа Группы давно полюбилась юным зрителям и их родителям за то, что мягко и с юмором говорит о серьезных вещах — о семье, дружбе и взаимопомощи.
— Национальная Медиа Группа была действительно первым, кто стал прокладывать дорогу социально-значимому контенту, тем, кто поднял темы социально-значимого контента в креативе, в искусстве. На самом деле мы очень рады, что вся индустрия пошла за нами. И еще очень важно, что мы задали этот тренд, эту моду, в хорошем смысле, делать помогающие проекты вместе с сериалами, кино, — отметила в беседе с «Известиями» генеральный директор НМГ Светлана Баланова.
Еще одним ярким моментом действия стала спецноминация «Мир должен знать». Награду вручил гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.
— Эта номинация — хороший повод нам всем порадоваться за того, благодаря кому мир знает, что есть Россия, какая она, и что здесь происходит, — заявил он со сцены.
В конце 2024-го Россия прогремела на весь мир с хитом «Сигма Бой», и на прошлой церемонии награду заслуженно получили юные певицы Мария Янковская и Betsy (Светлана Чертищева). Теперь на сцену поднялся другой наш соотечественник, гордость хоккея Александр Овечкин, который в этом году отметил новый рекорд — 1000-й гол в НХЛ.
— Я коротко и ясно: Россия — лучшая, люблю Россию, мы лучшие! — сказал Овечкин.
Спектр тем, которым лауреаты посвятили свои проекты, — широкий. Награждали и просветительский канал в мессенджере, и расследование об интернет- и телефонных мошенниках и вербовщиках, к которым внедрились журналисты, и проекты на тему СВО.
В специальной номинации «Сила в правде» за проект «Российская цифровая дипломатия» наградили официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
Акт второй: православный стендап.
Слово во втором акте взяли новые ведущие: актриса и певица Алана Чочиева и экранный любимец Никита Кологривый. Впрочем, все внимание неожиданно украл блогер-священник, которого пригласили вручить награду в номинации «Вирусный контент». У него в запасе оказалась целая подборка остроумных шуток в адрес его совручанта блогера Леши Янгера.
— Мне кажется, хотели сюда поставить SHAMAN, но решили, что православие и шаманизм не совместимы. Решили взять похожего, — пошутил священник Владислав Береговой под оглушительный смех собравшихся. — На самом деле мы изначально были знакомы. Я разрешил иронизировать над батюшкой без опасности быть репрессированным. Но помним, что исправит любые амбиции священный костер инквизиции.
Задатки для победы в номинации «Вирусный контент» в будущем у священника есть. Его видео набирают миллионы просмотров.
— О церкви есть стереотипы, что она закостеневшая, забронзовевшая, мраморная, хоть и позолоченная — памятник былой эпохи. А духовенство в соцсетях показало, что это жизнь, которая бьет ключом — настоящая, интересная, о смыслах, развитии, рефлексии. Много священников, епископов появились в соцсетях, делают годный православный контент. Это привлекает молодежь, — рассказал он перед церемонией «Известиям».
А пока победу в номинации разделили два проекта. Первый — «Ансамбль Толока». Коллектив ездит по маленьким деревушкам России и знакомится с местными настоящими носителями фольклора. Недавно команда вернулась из Венеции, где была на открытии русского павильона на биеннале.
Второй приз получила Sasha Komovich за переосмысление с помощью ИИ образа Снегурочки.
— Я никак не ожидал, что ИИ-проект будет награжден. И он, и «Ансамбль Толока» — такие девушки — и есть наше будущее. Это настоящее исконно наше, — сказал со сцены Игорь Матвиенко, который вышел вручать награду в следующей номинации.
В прошлом году инди-фолк-группа «Бонд с кнопкой» открывала IV церемонию премии ИРИ. Их песня «Кухни» стремительно взлетела на вершину чарта «Яндекс Музыки». Ностальгический трек неизвестной тогда команды точно попал в нерв поколений не только благодаря своему звучанию — с надрывом, но и тексту, полному метафор и бытовых образов, легко узнаваемых и оживающих в памяти. Сегодня коллектив снова стал участником события, но уже в роли лауреата в категории «Музыкальный трек».
— Он уникален. Давно таких не было. У него есть что-то, чего нет у других, — сказал Матвиенко.
Завершило второй акт вручение награды в категории «Non-scripted проект». Ее получил «Монастыринг. Православное реалити».
Акт третий: экранная химия.
Как и премия спустя пять лет стала взрослее, так и ведущими третьего акта стали состоявшиеся артисты — Виктория Исакова и Алексей Гуськов. Особенность программы в том, что разговор авторы контента в любом из проектов ведут на серьезные темы.
В финале пролились первые слезы. На сцену вышла Мария Чадина, которую отметили в номинации «Блог». Она — жена бойца СВО, и на своей странице делится личным опытом, рефлексирует о новостях.
— Сейчас эту трансляцию смотрит муж — там, в зоне СВО. Это наша победа с ним. Вова, мы победили! — обратилась Мария к супругу со сцены.
Еще один женский взгляд на тему материнства и личный кризис предлагает комедийная драма «Между нами химия» — еще один проект НМГ. Она победила в номинации «Игровой сериал до 30 минут».
В центре сюжета — мать-одиночка, которая еле сводит концы с концами, подрабатывая в такси, и тянет двоих детей. Когда она узнает о смертельном диагнозе, то озадачивается в первую очередь не лечением, а поиском достойного мужа, которому сможет доверить сына и дочь. Главные роли исполнили Саша Бортич и Никита Ефремов.
Награду в спецноминации «Герои нашего времени» получил нашумевший сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» об отношениях богатой девушки Кати и простого танкиста Лехи.
Финальным аккордом церемонии стал музыкальный номер. Для гостей выступили Диана Арбенина, Akmal` и Хор Сретенского монастыря.