Колокольцев наградил подростков, спасших лежавшего на обочине младенца в Орске

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил двух подростков из Орска, которые спасли младенца, оставленного на обочине в автокресле. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
«Владимир Колокольцев наградил юных оренбуржцев, 17-летних Софью Павленко и Макара Смолкова за спасение младенца», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, ребенок оказался на обочине после конфликта в такси. Водитель высадил мать, не заметив, что младенец остался в машине. Затем он оставил автокресло с ребенком и скрылся.
Мужчину вскоре задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности.
