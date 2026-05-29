Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Колокольцев наградил подростков, спасших лежавшего на обочине младенца в Орске

Водитель такси оставил младенца на обочине в Орске.

Источник: Комсомольская правда

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил двух подростков из Орска, которые спасли младенца, оставленного на обочине в автокресле. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

«Владимир Колокольцев наградил юных оренбуржцев, 17-летних Софью Павленко и Макара Смолкова за спасение младенца», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ребенок оказался на обочине после конфликта в такси. Водитель высадил мать, не заметив, что младенец остался в машине. Затем он оставил автокресло с ребенком и скрылся.

Мужчину вскоре задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности.

Ранее KP.RU сообщал, что в Ростовской области 10-летний школьник попытался помешать краже пожертвований, собранных для участников СВО. Позже Колокольцев отметил мальчика и вручил ему модель полицейского ретроавтомобиля.

Узнать больше по теме
Владимир Колокольцев: подробная биография и интересные факты о жизни и карьере
Подробная биография и интересные факты о жизни и службе министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.
Читать дальше