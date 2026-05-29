Фармаколог Сокольский: какао — самый полезный напиток с утра

Утренний выбор напитка напрямую зависит от состояния желудочно-кишечного тракта и вкусовых предпочтений человека.
Кофеин, содержащийся в кофе, стимулирует центральную нервную систему и выработку соляной кислоты. Если человек здоров, это не несет угрозы. А вот пациентам с гастритом, язвенной болезнью или ГЭРБ употребление этого напитка на голодный желудок противопоказано, так как кое спровоцирует изжогу и боль. Если нет обострений, то можно пить кофе с молоком.
Чай также стимулирует выработку кислоты, но слабее, чем кофе. Но высокое содержание в напитке танинов может вызывать дискомфорт у людей с чувствительным желудком. При пониженной кислотности чай переносится лучше, чем кофе.
А вот наиболее щадящим вариантом для пищеварения считается какао. Оно практически не стимулирует выработку кислоты, обволакивает слизистую и рекомендовано людям с гастритом и язвой в стадии ремиссии.
— Плюс в какао есть магний, который успокаивает нервную систему — бодрит оно не за счет агрессивной стимуляции, а за счет мягкого тонуса, — рассказал aif.ru кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский.
Но если худеть и считать калории, то како не подойдет, этот напиток с сахаром и молоком очень калориен.
Кстати, повышение цен в кофейнях трансформирует рынок: привычка пить кофе «навынос» постепенно переезжает на кухню, рассказала «Газете.Ru» Камилла Виллард.
Стоимость повседневной чашки в Москве проходит до 350−450 рублей, в регионах — заметно ниже. В итоге потребитель начинает экономить.
То касается чая, то рынок его сейчас переживает непростое время.
— В последние лет десять наблюдается рост популярности высококачественных чаев, прежде всего китайских, но и из других стран тоже, — рассказал 360.ru генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
Н отметил, что полезные свойства чая, собранного два-три года назад, ослабевают. Так что важно, выбирать свежий сбор.