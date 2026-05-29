Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Бессараб: разрешать работать 12-летним детям — неудачная идея

Парламентарий объяснила, почему в 12 лет детям работать рано.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Государственной Думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отреагировала на предложение снизить официальный возраст трудоустройства подростков. В настоящий момент они могут работать с 14 лет, а предлагается разрешить начинать трудовую деятельность с 12 лет.

С инициативой выступила уполномоченная по правам ребенка в Москве Светлана Ярославская, она отметила, что уже с 12-летнего возраста школьники задумываются о летней подработке, чтобы иметь карманные деньги и накопить на какую-то мечту.

Но, по мнению Светланы Бессараб, идея снизить границы трудоустройства неудачная. Депутат в беседе с Ридусом отметила, что «нужно сохранить в обязательном порядке» существующую возрастную планку.

Парламентарий приводит примеры из истории, когда дети в Конго работали с 5-летнего возраста, или в царской России трудились на фабриках с 11 лет по 11 часов в сутки. И такое, уверена она, нельзя допустить в современной России.

Нет никакой необходимости привлекать к труду 12-летних детей. Вместо этого они должны учиться и помогать родителям.

— Ребенок должен помогать дома родителям, приучаться к труду в школе, уроки труда должны быть, но никакого постоянного, систематического труда за деньги для 12-летних быть не должно, — заключила депутат.