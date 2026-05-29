Депутат Бессараб: разрешать работать 12-летним детям — неудачная идея

Депутат Государственной Думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отреагировала на предложение снизить официальный возраст трудоустройства подростков. В настоящий момент они могут работать с 14 лет, а предлагается разрешить начинать трудовую деятельность с 12 лет.
С инициативой выступила уполномоченная по правам ребенка в Москве Светлана Ярославская, она отметила, что уже с 12-летнего возраста школьники задумываются о летней подработке, чтобы иметь карманные деньги и накопить на какую-то мечту.
Но, по мнению Светланы Бессараб, идея снизить границы трудоустройства неудачная. Депутат в беседе с Ридусом отметила, что «нужно сохранить в обязательном порядке» существующую возрастную планку.
Парламентарий приводит примеры из истории, когда дети в Конго работали с 5-летнего возраста, или в царской России трудились на фабриках с 11 лет по 11 часов в сутки. И такое, уверена она, нельзя допустить в современной России.
Нет никакой необходимости привлекать к труду 12-летних детей. Вместо этого они должны учиться и помогать родителям.
— Ребенок должен помогать дома родителям, приучаться к труду в школе, уроки труда должны быть, но никакого постоянного, систематического труда за деньги для 12-летних быть не должно, — заключила депутат.