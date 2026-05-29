Россияне завоевали 23 золотые медали в третий день Российско-китайских игр

КАЛИНИНГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали 23 золотые награды в третий день Российско-китайских молодежных летних спортивных игр.
11 медалей высшей пробы выиграли российские борцы. Стопроцентный результат россиянки показали в художественной гимнастике, завоевав шесть золотых наград в шести дисциплинах. По три золота российские спортсмены выиграли в ушу и синхронном плавании. Китайские спортсмены завоевали пять золотых медалей в бадминтоне, три — в ушу, две — в борьбе и одну — в синхронном плавании.
По итогам трех соревновательных дней у сборной России 32 золотые медали. Китайские спортсмены поднимались на высшую ступень пьедестала 21 раз.
Российско-китайские молодежные летние игры проходят в Калининградской области и завершатся 31 мая. Отсчет истории Российско-китайских игр начался в 2005 году, когда президент России Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао договорились о том, что 2006 год станет годом России в Китае. В рамках этого мероприятия были запланированы молодежные летние игры. Состязания стали традиционными, они проводятся раз в два года, по очереди в Российской Федерации и в Китайской Народной Республике. В 2016 году в Харбине состоялись первые зимние игры.
Среди российских городов соревнования ранее принимали Москва, Пенза, Иркутск, Самара.