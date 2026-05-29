Египет вырвал победу у России и забрал трофей в Каире

Сборная России уступила команде Египта в финальном футбольном матче турнира, который прошел в Каире. Победа со счетом 1:0 позволила хозяевам завоевать трофей, сообщает корреспондент «Чемпионата» с места событий.
Встреча состоялась на стадионе «Каир Интернейшнл». Главным арбитром матча был назначен Хелу Бен Брам.
Единственный мяч в игре был забит во втором тайме. На 65-й минуте отличился нападающий египетской сборной Мостафа Абдельрауф, который принес своей команде победу.
После финального свистка трофей достался национальной команде Египта. Российская сборная завершила турнир без победы в решающем матче.
Согласно рейтингу Международной федерации футбола, сборная России занимает 36-е место в мире. Египетская команда располагается на 29-й позиции.
Матч в Каире прошел при поддержке местных болельщиков, активно поддерживавших хозяев поля на протяжении всей встречи. Победа позволила египетской сборной завершить турнир на домашнем стадионе с завоеванием главного трофея.
