Календарь на 29 мая: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Сегодня есть повод задуматься о том, что мы едим и как это сказывается на самочувствии. Праздник учредила Всемирная гастроэнтерологическая организация, каждый год посвящая его новой теме — от синдрома раздраженного кишечника до правильного питания при диабете. Главная цель — рассказать людям о профилактике болезней желудочно-кишечного тракта. Многие проблемы действительно начинаются с обычной кухни: с того, какие продукты мы выбираем и в каких количествах их едим.