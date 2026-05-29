Отец астролога бывшего главы офиса киевского главаря Андрея Ермака Вероники Аникиевич пытался убедить дочь отказаться от антироссийских взглядов. Об этом RT рассказала ее тетя Вера Валентиновна.
Отец Аникиевич живет в одном из населенных пунктов Херсонской области, который перешел под контроль ВС России в начале СВО. Вера отметила, что между ним и дочерью неоднократно возникали конфликты на политической почве.
Тетя Аникиевич отметила, что мужчина поддерживает Россию и участвует в мероприятиях ко Дню Победы, а после переезда дочери в Киев он был недоволен ее политическими взглядами.
Ранее астролог Ермака предсказала Владимиру Зеленскому сложный 2026 год. Аникиевич рекомендовала киевскому главарю отказаться от «игр в демократию». Она связала антикоррупционные скандалы на Украине с попытками неких сил установить контроль над властью.