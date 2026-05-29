Кадыров показал кадры ликвидации ДРГ ВСУ под Харьковом

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал кадры ликвидации диверсионно-разведывательных групп Вооружённых сил Украины в Харьковской области.
«В ходе аэроразведки группой операторов БПЛА выявлено передвижение диверсионно-разведывательных групп укронацистов среди частных домовладений в одном из населённых пунктов… В итоге несколько “двухсотых” ВСУ пополнили и без того огромные списки своих потерь», — написал он в Telegram.
Кадыров отметил, что в результате первых точных попаданий по укрытиям украинских войск противник «замешкался» и попытался скрыться.
«Для этого фашисты перемещались от дома к дому в поисках места спасения. Но разящие удары дронами не оставили врагу ни единого шанса на выживание», — говорится в публикации.