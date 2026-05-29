В мае на денёк заглянет осень: какая погода в Хабарвском крае 29 мая

29 мая погода в Хабаровском крае снова покажет характер — пока юг осторожно движется к теплу, северные районы остаются под дождями, ветром и холодным воздухом с Охотского моря.
В Хабаровске утром около +10 градусов, днем воздух прогреется лишь до +12. Синоптики прогнозируют небольшой дождь и северный ветер. Влажность держится почти на максимуме, поэтому на улице будет ощущаться прохладнее, чем показывают термометры.
Похожая картина ожидается в Комсомольске-на-Амуре. Там уже с утра идет дождь, который, по прогнозам, продолжится не менее двух часов. Днем температура поднимется только до +11 градусов, а к вечеру похолодает до +4. При этом порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.
В Советской Гавани и Николаевске-на-Амуре погода будет еще суровее. На побережье — дожди, сырость и сильный ветер. В Советской Гавани при температуре +6 будет ощущаться до −2 градусов. В Николаевске синоптики предупреждают о дожде с возможным переходом в мокрый снег в ночь на 30 мая.
Самая холодная погода остается в Чумикане и Охотске. На севере края днем всего +4…+6 градусов, плотная облачность и сильный ветер. В Чумикане из-за ветра температура ощущается как −9 градусов — май там пока больше напоминает поздний апрель.
Зато южные районы края постепенно возвращаются к весеннему теплу. В Бикине ожидается до +16 градусов, в Вяземском — до +13, местами возможны небольшие дожди. Уже к выходным синоптическая картина начнет меняться: в ряде районов воздух прогреется до +24…+27 градусов.
Полная луна над краем взойдет уже 31 мая — и, как часто бывает на Дальнем Востоке, погода будто заранее напоминает: лето здесь никогда не приходит по расписанию.