РЖД возобновили продажу билетов в Абхазию для детей до 14 лет

Решение принято в соответствии с указанием президента РФ, который до 31 декабря 2027 года разрешил пропуск несовершеннолетних граждан РФ через границу по этому документу при наличии штампа о гражданстве.
Ранее билеты для детей оформлялись только по загранпаспорту. Теперь порядок возвращен к прежнему. В РЖД уточнили, что билет можно оформить по свидетельству о рождении со штампом, подтверждающим гражданство.
В настоящее время в сообщении с Абхазией курсируют поезда: № 925/926 и № 929/930 «Диоскурия» Сириус — Сухум (круглогодично дважды в день), № 304/303 Москва — Сухум, № 479/480 Санкт-Петербург — Сухум (в летний сезон), а также беспересадочные группы вагонов из Мурманска, Великого Новгорода и Пскова, говорится в сообщении.
Сообщалось, что россияне стали получать заграничные паспорта медленнее, также возникли сложности с записями на подачу заявления и получение документа. У одних выдача паспорта занимает до десяти дней, в то время как у других процесс может затянуться на несколько месяцев.