Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РЖД возобновили продажу билетов в Абхазию для детей до 14 лет

Российские железные дороги сообщили, что детям до 14 лет вновь можно купить билет на поезд в Абхазию по свидетельству о рождении. Об этом в четверг, 28 мая, сообщили в пресс-службе РЖД.

Российские железные дороги сообщили, что детям до 14 лет вновь можно купить билет на поезд в Абхазию по свидетельству о рождении. Об этом в четверг, 28 мая, сообщили в пресс-службе РЖД.

Решение принято в соответствии с указанием президента РФ, который до 31 декабря 2027 года разрешил пропуск несовершеннолетних граждан РФ через границу по этому документу при наличии штампа о гражданстве.

Ранее билеты для детей оформлялись только по загранпаспорту. Теперь порядок возвращен к прежнему. В РЖД уточнили, что билет можно оформить по свидетельству о рождении со штампом, подтверждающим гражданство.

В настоящее время в сообщении с Абхазией курсируют поезда: № 925/926 и № 929/930 «Диоскурия» Сириус — Сухум (круглогодично дважды в день), № 304/303 Москва — Сухум, № 479/480 Санкт-Петербург — Сухум (в летний сезон), а также беспересадочные группы вагонов из Мурманска, Великого Новгорода и Пскова, говорится в сообщении.

Сообщалось, что россияне стали получать заграничные паспорта медленнее, также возникли сложности с записями на подачу заявления и получение документа. У одних выдача паспорта занимает до десяти дней, в то время как у других процесс может затянуться на несколько месяцев.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше