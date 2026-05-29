В РПЦ выступили за семидневный мораторий на аборты в начале июня каждого года

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня Общероссийской неделей жизни, когда аборты «по желанию» в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
«У нас есть 1 июня — Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать Общероссийской неделей жизни, когда аборты “по желанию” в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре — жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», — сказал Лукьянов.
Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка, и неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека.